Cultura

Más de 300 personas en Las Tablas participan en jornada de sensibilización sobre patrimonio cultural

Más de 300 personas en Las Tablas participan en jornada de sensibilización sobre patrimonio cultural
ML | Personas que participaron de las jornadas de capacitación.
Redacción Metro Libre
03 de octubre de 2026

El Ministerio de Cultura, a través del Centro Nacional de Restauración de Monumentos y Obras Artísticas, desarrolló una semana de sensibilización sobre protección del patrimonio cultural en Las Tablas, que alcanzó a 315 personas.

La iniciativa forma parte del Programa de Salvaguarda del Patrimonio Presidencial y del proceso de restauración de la Banda Presidencial de Belisario Porras.

Participaron 290 estudiantes de cinco centros educativos, desde preescolar hasta 12.º grado: Jardín de la Infancia Lidia Edilma Barrios de Jaén, Escuela Presidente Porras, Escuela Claudio Vázquez, Colegio Manuel María Tejada Roca y CADI Bilingual Academy.

Se realizaron presentaciones y dinámicas adaptadas a cada nivel.

También asistieron 26 representantes de instituciones y sociedad civil, entre ellos Policía Nacional, INADEH, Cruz Roja, UDELAS, Municipio de Las Tablas, Caja de Seguro Social y artesanos.

Durante las jornadas se abordaron temas como valores del patrimonio, agentes de deterioro, conservación preventiva y la diferencia entre conservar, reparar y restaurar.

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