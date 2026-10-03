Más de 300 personas en Las Tablas participan en jornada de sensibilización sobre patrimonio cultural

El Ministerio de Cultura, a través del Centro Nacional de Restauración de Monumentos y Obras Artísticas, desarrolló una semana de sensibilización sobre protección del patrimonio cultural en Las Tablas, que alcanzó a 315 personas.

La iniciativa forma parte del Programa de Salvaguarda del Patrimonio Presidencial y del proceso de restauración de la Banda Presidencial de Belisario Porras.

Participaron 290 estudiantes de cinco centros educativos, desde preescolar hasta 12.º grado: Jardín de la Infancia Lidia Edilma Barrios de Jaén, Escuela Presidente Porras, Escuela Claudio Vázquez, Colegio Manuel María Tejada Roca y CADI Bilingual Academy.

Se realizaron presentaciones y dinámicas adaptadas a cada nivel.

También asistieron 26 representantes de instituciones y sociedad civil, entre ellos Policía Nacional, INADEH, Cruz Roja, UDELAS, Municipio de Las Tablas, Caja de Seguro Social y artesanos.

Durante las jornadas se abordaron temas como valores del patrimonio, agentes de deterioro, conservación preventiva y la diferencia entre conservar, reparar y restaurar.