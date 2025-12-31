“Malcolm el de en medio” regresa a la pantalla tras casi 20 años

Casi 20 años después de su despedida original, “Malcolm el de enmedio” regresa para reconquistar a los fans con una nueva temporada que combina nostalgia, humor irreverente y situaciones familiares inesperadas.

La serie, que se convirtió en un referente de la comedia televisiva a principios de los 2000, sigue a Malcolm, ahora un adulto lidiando con su propia vida y responsabilidades, mientras se reencuentra con su excéntrica familia.

El regreso, titulado “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”, promete mantener la esencia que hizo icónica a la familia Wilkerson: la interacción caótica entre padres e hijos, el humor ácido y los conflictos cotidianos llevados al extremo.

Además de los personajes clásicos, se suman nuevas generaciones que aportan frescura y nuevas dinámicas, garantizando que tanto los seguidores de antaño como los espectadores más jóvenes puedan disfrutar de esta continuación.

La serie revive la magia de los capítulos originales y amplía el universo familiar con historias contemporáneas que reflejan los retos y absurdos de la vida moderna, manteniendo la irreverencia y el ingenio que definieron a la comedia.

Primer vistazo al tráiler y la trama

El primer tráiler muestra a Malcolm (Frankie Muniz) convertido en adulto, lidiando con su vida profesional y familiar, mientras es arrastrado nuevamente al caos de la familia Wilkerson.

La historia se centra en la vida de Malcolm unos 20 años después de los eventos de la serie original, con su hija y su novia como parte de la nueva dinámica familiar.

El avance también revela a Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek) obligando a Malcolm a participar en la celebración del 40 aniversario de bodas de sus padres, reviviendo las situaciones cómicas y absurdas que caracterizaron a la serie.

¿Cuándo y dónde se estrenará “Malcom el de enmedio”?

“Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta” estará disponible a partir del 10 de abril de 2026 en Hulu y en Disney+, con los cuatro episodios completos disponibles desde el primer día para suscriptores.

En este regreso de la serie reunirá a gran parte del elenco clásico:

Frankie Muniz como Malcolm.

Bryan Cranston como Hal.

Jane Kaczmarek como Lois.

Christopher Masterson como Francis y Justin Berfield como Reese.

Emy Coligado retoma su papel de Piama.

Un cambio importante es la ausencia de Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey; el personaje ahora será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark.

Además habrá caras nuevas, que amplían la familia Wilkerson: Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm. Kiana Madeira como Tristan, la novia de Malcolm. Vaughan Murrae como Kelly, el hermano menor en esta nueva etapa.

El regreso de “Malcolm el de enmedio” combina la nostalgia de los seguidores de la serie original con historias frescas y contemporáneas, asegurando que tanto la audiencia clásica como nuevas generaciones puedan disfrutar de las ocurrencias, humor irreverente y las dinámicas familiares que hicieron de la serie un fenómeno televisivo.