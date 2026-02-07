Mala Rodríguez ratifica su legado con el estreno de “100”: un retorno a la esencia del rap frontal

Mala Rodríguez, la figura que redefinió el hip hop iberoamericano, presentó su nuevo sencillo “100”, lanzado bajo el sello Chosen Few Emerald Entertainment. Con esta entrega, la artista española no solo reafirma su vigencia, sino que consolida su posición como la voz fundamental de la independencia y el carácter en la música urbana.

En esta nueva entrega, según medios de prensa, la artista trabaja sobre una base electrónica de raíz urbana producida por Sons of Sonix desde Londres, en conjunto con Boy Wonder CF y Charlee Way.

La canción se sostiene sobre un flow medido que prioriza una lírica directa centrada en temas de poder, resistencia y autonomía. Detallan que la interpretación de Mala Rodríguez en “100” es coherente con su historial de autoafirmación, utilizando una voz firme que habla desde la experiencia para reafirmar su vigencia en la evolución del discurso femenino dentro de la música urbana actual.

Asimismo, informan que el alcance global de la Mala se refleja no solo en este estreno, sino en una carrera que ha cruzado fronteras mediante colaboraciones con figuras como Julieta Venegas, Calle 13 y Romeo Santos, además de su presencia en bandas sonoras de producciones internacionales como The Fast & The Furious.

Este nuevo sencillo llega tras su reciente incursión en el dancehall junto a Bounty Killer en “She Wine” (2025), demostrando una apertura creativa constante que le permite seguir ampliando el diálogo entre diversos géneros, territorios y escenas musicales.