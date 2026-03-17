Cultura

Los Óscar, del pastel al rojo intenso

La gran noche del cine se convirtió en pasarela. Aunque los protagonistas eran las estrellas, sus outfits lo dieron todo

Los Óscar, del pastel al rojo intenso
AFP | La actriz Mckenna Grace usando un vestido Vera Wang.
Los Óscar, del pastel al rojo intenso
AFP | Hudson Williams.
Los Óscar, del pastel al rojo intenso
AFP | Jessie Buckley.
Los Óscar, del pastel al rojo intenso
AFP | Michael B. Jordan.
Los Óscar, del pastel al rojo intenso
AFP | Mikey Madison.
Los Óscar, del pastel al rojo intenso
AFP | Demi Moore.
Los Óscar, del pastel al rojo intenso
AFP | Elle Fanning con un look creado por Sarah Burton, Givenchy.
Los Óscar, del pastel al rojo intenso
AFP | Gwyneth Paltrow.
17 de marzo de 2026

Aunque el filme “Una batalla tras otra” fue el gran ganador de la edición 98 del Óscar, con seis premios, la alta costura se lució con looks impactantes para las estrellas nominadas e invitados.

Los colores pasteles fueron representados por Mckena Grace, Elle Fanning, Gwyneth Paltrow y la ganadora Jessie Buckley. Mientras que los tonos más fuertes y audaces estuvieron con Mikey Madison y Demi Moore.

Los hombres se mantuvieron básicos, pero con presencia: Hudson Williams y el ganador Michael B. Jordan.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR