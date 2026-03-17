Los Óscar, del pastel al rojo intenso

Aunque el filme “Una batalla tras otra” fue el gran ganador de la edición 98 del Óscar, con seis premios, la alta costura se lució con looks impactantes para las estrellas nominadas e invitados.

Los colores pasteles fueron representados por Mckena Grace, Elle Fanning, Gwyneth Paltrow y la ganadora Jessie Buckley. Mientras que los tonos más fuertes y audaces estuvieron con Mikey Madison y Demi Moore.

Los hombres se mantuvieron básicos, pero con presencia: Hudson Williams y el ganador Michael B. Jordan.