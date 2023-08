Linette Clément es la señorita Panamá para el Miss International 2023.

La Organización Señorita Panamá reanudó su trabajo de promover la belleza y empoderar a la mujer panameña al anunciar que el Miss International, en Tokio, tendrá a Linette Clément como representante panameña.

En una pequeña conferencia de prensa, el presidente de Señorita Panamá César Anel Rodríguez reveló cuánto se ha expandido el Concurso Nacional de la Belleza, que hoy cobija tres concursos importantes, Señorita Panamá, Señorita Panamá Teen, y Miss Panamá Universal, un concurso que viene a revolucionar el mercado, pues es para mujeres de 18ª 35 años, casadas, solteras o con hijos, y no es un “bella y señora”, es una franquicia que permitirá exportar reinas a tres concursos muy importantes.

Rodríguez hizo frente a la pérdida de la franquicia Miss Universe, alegando que tuvo graves problemas de salud que no le permitieron pensar en nada más que en recuperarse y que tras mejorar creyó que Señorita Panamá ya no sería lo mismo sin ese certamen, pero descubrió que eso no era así y jamás sería.

“Durante un tiempo luché con la idea de que nuestro proyecto podría tener un futuro incierto, sin embargo la adversidad, tiene una forma de revelar nuestras fortalezas, y entender la transformación. Durante todos los días, del último año, trabajé en mejorar mi salud, cree nuevas oportunidades de negocio y comerciales, nutridas por la cultura y el folclore nacional”, destacó el empresario y comunicador.

Pasado todo este proceso de catarsis y conversión, Rodríguez se presenta ante los medios con una propuesta reformada y sólida, pues está respaldada por muchos patrocinadores y fundaciones como Probidsida, una organización que lucha para educar sobre el VIH y SIDA, a la vez que incentiva a salvar vidas.

“Durante este tiempo nos dimos cuenta de la verdad. El Señorita Panamá es mucho más que una licencia internacional, es una encarnación de las ricas historias y experiencias compartidas por cientos de mujeres que desde hace más de 50 años han representado a su pueblo de origen y llevado el nombre de Panamá ante el mundo. Nuestra determinación de continuar no fue solo una elección, fue una responsabilidad de honrar el legado de quienes nos precedieron. Hoy estamos ante ustedes renovados y rejuvenecidos con indudable sentido de propósito y un mayor compromiso con la excelencia”.

Mientras llevan a cabo el casting y terminan de preparar la nueva organización Señorita Panamá 2024, Linette Clément llevará nuestra bandera este 26 de octubre a Tokio, Japón. Rodríguez promete que para enero del año que viene se llevará a cabo la selección de la nueva reina, develará los trajes que usarán y diseñadores que colaboran.

“Lo importante es que los medios entiendan que aunque son tres concursos, ningún va a competir con las mismas candidatas, entre sí. Hay una plataforma principal que se llama Concurso Nacional de la Belleza, ese evento va a tener tres concursos individuales, el Señorita Panamá de toda la vida (18-28 años), luego está el Señorita Panamá Teen (13 a 19 años), que está ahí guardadito antes de la pandemia, que lo aguantó más. Además, nosotros adquirimos el Miss Teen Universe, que es el concurso universal de ‘teenager’, más importante del planeta. El otro concurso que está, yo le llamó el sabrosón: Miss Panamá Universal (18 a 35 años)”, confesó, un espectáculo que llevará a las ganadoras al Universal Woman, entre otros certámenes.

No más transexuales

Ahora que ya no maneja el Miss Universe, la OSP no recibe transexuales. “Señorita Panamá admite solo mujeres reales; nacidas biológicamente mujeres. Ya yo no tengo Miss Universo, que es la franquicia que admite transexuales en los concursos entre las obligaciones de su contrato; ninguno de mis concursos admite transexuales”, dijo el presidente de la Organización Señorita Panamá.