Lencho inmortaliza al “Maestro Shifu” con su nuevo corrido

El cantante de corridos tumbados, Lencho, estrenó “Shifu”, en homenaje al actor, popular creador de contenido y streamer mexicano Adriano Zendejas, conocido en redes sociales como Maestro Shifu.

Escrita por Lencho (cuyo nombre real es Luis Lorenzo Ochoa Ochoa), junto a Brian Uriel Álvarez, Jaime Guerrero y Anthony Álvarez, “Shifu” construye un retrato de la figura del Maestro Shifu, audaz, hedonista y sin filtros.

El sonido de “Shifu” va más allá de un tradicional corrido y, en la producción — liderada por el intérprete junto a Alfred Baltazar, Jaime Guerrero, Jimmy Humilde y David M. Segura — incorpora una orquestación de coros casi apocalípticos y un diseño sonoro impactante que suman dramatismo y urgencia a la historia.

“Shifu” con un videoclip grabado en Tijuana, Baja California, y que contó con la participación del propio Maestro Shifu. El popular streamer capturó imágenes exclusivas tras bastidores durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, uniendo los mundos de la música y del streaming.

El videoclip fue dirigido por Daniel Jesús García y producido por Jaime Guerrero Basurto con la producción ejecutiva de Jimmy Humilde.

El tema llega poco después de “chiclona” (Remix), junto a Peso Pluma y Tito Double P, versión que ya supera los 43 millones de reproducciones en Spotify y forma parte del repertorio de la gira Dinastia Tour by Peso Pluma & Tito Double P with Friends.

Esta versión, además, llegó al puesto #6 del Top Canciones México de Spotify durante la semana del 20 al 26 de marzo.

Lanzada a finales de noviembre, “Chiclona” fue el debut musical de Lencho: un innovador corrido tumbado inspirado en la cultura de las redes sociales, cuya viralidad lo puso en el mapa de la nueva generación de cantautores en la musica mexicana.

En menos de seis meses desde su debut, el cantautor alcanza 9,2 millones de oyentes mensuales en Spotify y 133 millones de reproducciones globales