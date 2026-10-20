Latin Grammy anuncia primeras actuaciones para gala de 2026

La Academia Latina de la Grabación anunció este martes el primer grupo de artistas que participarán en las actuaciones de la 27ª edición anual de los Latin Grammy, cuya ceremonia se celebrará el próximo 12 de noviembre en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Entre los artistas confirmados figuran Anitta, Daddy Yankee, Juanes, Rosalía, Jorge Drexler, Carín León, Kany García, Mon Laferte, Silvana Estrada, Elena Rose, Xavi, Vivir Quintana, Rawayana y la agrupación mexicana Banda Los Recoditos.

La organización también confirmó el regreso de la actriz y productora puertorriqueña Roselyn Sánchez como presentadora de la gala, uno de los eventos más importantes de la industria musical de habla hispana y portuguesa.

Varios de los artistas anunciados llegan a la ceremonia con opciones destacadas en las principales categorías. Anitta compite por Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa por EQUILIBRIVM, mientras que Jorge Drexler aspira a varios premios, incluidos Álbum del Año por Taracá y Grabación y Canción del Año por “¿Cómo Se Ama?”.

Por su parte, Silvana Estrada logró nominaciones en Álbum del Año por Vendrán Suaves Lluvias, además de Grabación y Canción del Año por “Dime”. Mon Laferte también figura entre las principales candidatas con menciones por Femme Fatale y la canción homónima.

El colombiano Juanes competirá por Canción del Año con “Humano”, categoría en la que también aparece nominada la mexicana Vivir Quintana. En tanto, Carín León obtuvo candidaturas por Muda y por la grabación “Desde Que Te Tengo”.

La presencia de Daddy Yankee, distinguido este año como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, será uno de los momentos más esperados de la ceremonia.

La transmisión en vivo de los Latin Grammy 2026 será realizada por Univision y tendrá una duración de tres horas. Previamente se celebrará la tradicional Premiere de los premios, donde se entregará la mayoría de las categorías y se presentarán actuaciones especiales.

La Academia informó que en las próximas semanas anunciará nuevos artistas, colaboraciones y detalles de la programación de una gala que reunirá a algunas de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea.