Juliette Roy: custodia del legado teatral

Sobre las tablas panameñas Juliette Roy regala interpretaciones colmadas de sentimientos que, sin duda, calan en la audiencia. La actriz y productora es una de las figuras más representativas de las artes dramáticas, con participaciones en obras, películas y miniseries.

Este año ha retomado uno de sus papeles más icónicos, María Ossa de Amador, en “1903: El Musical”, la puesta en escena que por tercera vez es presentada en el Teatro Nacional.

Para Roy es una edición especial, pues ha sido dedicada a su fallecida madre, Nikki de Roy, quien se consolidó como un pilar de las artes en Panamá.

“Es la primera vez que la pasamos sin ella, quien fue la productora y la que impulsó realmente este proyecto... Ella está presente todos los días de mi vida y en algún momento escuché a alguien decir que ‘Tu relación con la persona que se va no se acaba, sino que cambia’, entonces eso me ha pasado; llevamos una relación diferente, pero siempre está conmigo y es impresionante cómo se siente y no solo para mí, sino para todo el equipo. Todos la sentimos aquí”, comenta.

La carismática artista se dice “contenta” por lo que le depara a su industria, pues es evidente el progreso de un relevo generacional talentoso. “Existen muchos jóvenes que se están instruyendo y estudiando teatro, música, etc., porque muchos salen de los programas de teatro de las escuelas. Tengo la esperanza en que, todos estos que salen del país, retornen para aportar con sus conocimientos y ayudarnos a hacer crecer nuestro gremio”.

Ante un nuevo gobierno y el eminente cambio de las autoridades de cultura, Roy se declara optimista.

Agrega: “No soy una persona que piensa en negativo. Pienso en lo mejor de las personas y en lo mejor que puede pasar... Estoy con muchas ansias por saber cómo vamos a trabajar con el nuevo gobierno y las nuevas personas a cargo del Ministerio de Cultura; seguro va a ser una belleza”.

En el mes de julio, Roy producirá y actuará en “Querido Evan Hansen”, un éxito musical de Broadway, también estará en el Teatro Nacional. “Tiene un mensaje hermoso que los dejará con el corazón inflado”.