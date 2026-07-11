Importante donación de 20 violines

El Módulo Chiriquí de la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá recibió una donación de 20 violines, por parte de la empresa ABC Medical (@abcmedical_latam) destinado para los niños y jóvenes de esta red musical.

“Gracias a la Gestión del Lic. Anyelo Solís. Este gran aporte no solo representa nuevos instrumentos, sino también 20 nuevas oportunidades para que el talento chiricano siga brillando, transformando vidas a través del arte y la música”, indicó el Módulo Chiriquí, en su cuenta de Instagram. “¡Gracias por creer en nuestra juventud y ser parte de esta hermosa sinfonía de cambio social!”, añadió.