Ignacio Salvatierra lanza el tema “Por Mi Querida Panamá”

El cantautor y compositor venezolano Ignacio Salvatierra ha estrenado su más reciente sencillo, “Por Mi Querida Panamá”, una fusión de guaguancó que rinde homenaje a Panamá y expresa su sentido de pertenencia hacia esta tierra que lo acogió hace más de una década.

Conforme con el autor, la canción celebra la conexión entre la cultura panameña y el legado musical afrocubano, ofreciendo un toque moderno que invita a bailar y sentir.

Inspirada durante las celebraciones de Fechas Patrias en noviembre de 2023, “Por Mi Querida Panamá” es una oda a la identidad dual de Salvatierra, quien honra tanto a su Venezuela natal como a Panamá, a la que considera su “patria musical”.

Un Guaguancó Llena de Raíces y Modernidad

Señala que el tema se enmarca en el estilo guaguancó fusión, que combina la rumba afrocubana con sonidos contemporáneos. La producción tuvo lugar en el estudio Bunker A1 de Marco Linares, donde las congas “Pan con Queso”, fabricadas por el luthier venezolano, aportan un sonido auténtico y especial al tema, interpretadas por el percusionista Eric Blanquicet.

A su vez, el joven maestro Armando Mena se une con su saxo sintetizador, enriqueciendo la pieza con una fusión moderna que resuena con públicos de todas las generaciones.

La producción se reunió a un equipo multicultural de 15 artistas panameños y venezolanos bajo la marca musical Inspiraciones Music. Además de Salvatierra, participaron Marco Linares y Carlos Lucero en la producción y arreglos. El equipo de músicos incluyó a Samuel Barrios en piano y Rhodes, así como a Marco A. Linares en bajo y guitarra, creando un conjunto sonoro que refleja la riqueza cultural de ambos países.

Reflexionando sobre la inspiración detrás de la canción, Salvatierra expresó: “Panamá no solo es el país donde resido, sino también el lugar donde floreció mi pasión musical. Esta canción es mi manera de agradecer a esta tierra y a su gente, que me han hecho sentir en casa. Mi Venezuela siempre estará en mí, pero Panamá me regaló una segunda vida, una patria musical”.