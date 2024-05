Ícono del teatro musical

La escena teatral panameña ha sido forjada por visionarios talentos como José “Pepe” Casis, cantante y director musical, que celebra 25 años de trayectoria.

Cuenta que fue en 1999 cuando esta industria lo cautivó por medio de la obra “Amor Sin Barreras”. “Tenía 19 años y así arrancó este tren que no ha parado; mi modo de vivir. En 2007 hice el salto hacia la dirección vocal en la puesta ‘The Rocky Horror Show’, un trabajo que me valió un Premio Escena”.

Con entrenamiento en canto, piano, orquesta y demás artes, Casis ha estado sobre y detrás de las tablas, contribuyendo a la formación de nuevos actores e intérpretes.

Comenta que: “La música lo es todo para mí, me encanta, así que fui autodidacta en varios aspectos desde pequeño... El teatro musical es mi elemento, me apasionó, me abrazó y no me ha soltado... jajaja”.

Asegura que este género en particular, con el tiempo se ha convertido en un modo de vida profesional. “Cuando yo inicié, en dicho año, hubo dos obras con boletos a un costo máximo de B/. 20.00 y hoy ya superan eso porque las producciones se han hecho mucho más profesionales y grandes; ahora tenemos 11, 12 y hasta 13 musicales al año en Panamá, eso de verdad es una locura y lo que me enorgullece y agradezco a Dios es que en más de la mitad de esos estoy participando”.

¿Cómo llegar a todos los públicos? es uno de los retos de las producciones, afirma el artista, por lo que se vuelve imprescindible el respaldo tanto de la empresa privada como de las entidades gubernamentales. “Incentivos como la mitad del valor del boleto asumido por el Ministerio de Cultura (MiCultura) serían efectivos”.

Sobre el futuro de este ministerio, encargado a partir de julio 2024 a Maruja Herrera, opina que: “Ella es una linda persona, que ya estuvo en el antiguo INAC y cuya gestión me pareció una de las más estables. Yo espero que ahora, con una estructura de ministerio, su alcance sea más grande... Ella es consciente de la situación del teatro y de las otras artes”.

Según Casis, el teatro musical va por buen camino en Panamá y eso es reconocido por productores extranjeros. “Mi sueño es que logremos ser un referente centroamericano de esta modalidad... Estamos trabajando muy duro en eso. Otro aspecto positivo es que cada vez son más los jóvenes que optan por la formación en música, danza, teatro, etc., eso nos dice que algo estamos haciendo bien y que veremos frutos”.

El director musical es parte del equipo de “Anastasia”, puesta que estrenará en agosto 2024, en el Teatro Nacional.