Grupo Niche lanza su nuevo sencillo “Realidad-Es”

El Grupo Niche, ícono de la salsa colombiana, presenta el lanzamiento de “Realidad-Es”, el segundo sencillo de su próxima producción discográfica.

Una canción con el auténtico y único estilo del maestro Jairo Varela, que se atreve a mirar la vida tal como es, sin maquillajes ni discursos vacíos.

Un tema con una letra reflexiva y provocadora, el tema propone una mirada crítica sobre las verdades que muchas veces damos por sentadas y sobre las realidades que la sociedad construye alrededor de la fe, la amistad y la competencia como forma de vida.

El título del sencillo juega con la palabra “realidades”, invitando al oyente a cuestionar aquello que ve y cree necesitar. A través de versos directos y profundamente humanos, “Realidad-Es” explora las contradicciones de un mundo donde conviven la solidaridad y el ego, la fe auténtica y su explotación, la riqueza material y la pobreza espiritual.

Con esta propuesta, la agrupación reafirma su compromiso con una salsa que no solo hace bailar, sino también pensar.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip rodado en Siloé, uno de los barrios más emblemáticos de Cali, ciudad cuna de la salsa colombiana.

La producción audiovisual se inspira en las verbenas populares y cuenta con la participación de actores naturales de la montaña, retratando la vida cotidiana desde una estética cruda, colectiva y resiliente.

El resultado es un retrato fiel del espíritu comunitario que caracteriza al barrio, reforzando el mensaje de la canción y conectando con la raíz popular de la salsa.

En lo musical, “Realidad-Es” mantiene intacto el inconfundible sonido Niche, legado de Jairo Varela, quien lo desarrolló desde la fundación de la agrupación hasta su partida.

Bajo la dirección musical de José Aguirre, hoy ese legado se preserva y evoluciona con una mirada contemporánea que mantiene su esencia. Inspirado en recursos de otros géneros musicales, el tema logra una sonoridad moderna que conserva los fundamentos de la salsa y reafirma, desde una perspectiva vanguardista, el sello único del Grupo Niche.

“Realidad-Es” marca el segundo lanzamiento de 2026 para Grupo Niche, tras la reciente publicación de “Barranquilla Está De Moda”, un tema dedicado a la energía cultural y festiva de la capital del Atlántico.

Ambas canciones llegan en medio de un año especialmente activo para la agrupación, que actualmente recorre América Latina, Estados Unidos, Europa y Australia como parte de su Niche Disco Tour 2026. La gira incluye presentaciones en plazas internacionales de gran relevancia, como Australia, donde el grupo se presentará por tercera vez, reafirmando el alcance global y la vigencia de su música.