Grupo Aventurero aclara su participación en caso de adolescente atropellado en Dolega

El grupo musical Aventurero emitió un comunicado para aclarar su participación y la presencia de sus integrantes en los hechos ocurridos la noche del 20 de septiembre de 2026, donde un adolescente de 16 años falleció.

La agrupación expresó sus condolencias a los familiares del joven fallecido y precisó que el único integrante que se encontraba en el lugar y dentro del vehículo al momento del suceso era su baterista. Según el comunicado, los demás miembros del grupo se encontraban reunidos en otro punto para trasladarse a un compromiso profesional.

El grupo explicó que su baterista les informó que su vehículo se había quedado varado en otro sitio y solicitó ayuda para movilizarlo. Asimismo, aclaró que las imágenes que circulan en redes sociales, en las que aparecen integrantes de la agrupación ayudando a mover el vehículo, corresponden a un momento posterior al suceso.

De acuerdo con Grupo Aventurero, en ese momento desconocían las circunstancias en que ocurrió el hecho y no tenían conocimiento de que hubiera una persona afectada. Posteriormente, al conocer la situación, indicaron a su compañero que debía presentarse ante las autoridades y afrontar los hechos conforme a la ley.

La agrupación manifestó que respetará el proceso y evitará emitir conclusiones sobre circunstancias que no presenció. Además, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y pidió manejar el tema con responsabilidad, prudencia y respeto hacia los familiares del joven fallecido.