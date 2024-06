¡Fiesta geek en Panamá!

El 19, 20 y 21 de julio se desarrollará en el Centro de Convenciones Atlapa el Megacon Vol. 3, la fiesta de los fanáticos de los cómics, mangas, anime, videojuegos, cine, tecnología, novelas gráficas y diversas expresiones de la cultura K-pop en Panamá.

El director y creador de este evento Anil Chatlani destaca que este año potenciarán las experiencias temáticas con distintos recursos audiovisuales.

“Por ejemplo, si se trata de la Guerra de las Galaxias (Star Wars), el área estará decorada con luces, naves espaciales, pantallas, etc. Buscaremos que el público se sienta dentro de esa película, un efecto que da alegría. Asimismo, queremos que las personas entren y encuentren algo para hacer”.

Para Chatlani, la meta es ofrecer un verdadero festival geek, como los vistos en Estados Unidos y Europa.

Agregó que: “Siendo un fan y geek me pregunto qué es lo que yo quiero ver en estos encuentros, para hacerlo realidad; por eso no faltarán estatuillas, juguetes, coleccionables, dibujantes, cosplayers y más”.

En esta versión tendrá lugar el “Mega Crown Cosplay Championship Duo 2024”, el concurso de disfraces para el que ya fueron confirmados nueve equipos. Además, las convocatorias para las pasarelas “MegaPro Cosplay” (adultos) y “MegaKids Cosplay” (niños) permanecerán abiertas hasta el 31 de junio.

Óscar Pérez Vissuetti, presentador de PlayBack Radio Show y creador de contenido digital, comenta que hay gran expectativa en torno a esta actividad, que apasiona a cientos de miles de personas en Panamá.

“Ya no hay una cuestión de edad aquí o de género; niños, hombres y mujeres consumen estos productos y asimismo buscan mercancías de colección o interactuar con otros fanáticos. Sin duda, creo que este año la gente se inclinará por la compra de artículos coleccionables de animes como ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ y juegos, entre ellos ‘Call Of Duty’, ‘Assasins Creed Shadow’, entre otros”.

Los boletos del Megacon Vol. 3 están a la venta en www.megaconpanama.com.