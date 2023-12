Fher Olvera, de Maná, asegura que no haría colaboración con Bad Bunny y da sus motivos

El cantante mexicano Fher Olvera, vocalista del grupo de rock-pop Maná, dijo que no entraría al género urbano y tampoco planea hacer colaboraciones con sus exponentes, como por ejemplo Bad Bunny, y expresó sus motivos por los cuales no aceptaría.

En una charla para el medio español El Mundo, el intérprete de “Mariposa traicionera”, dio sus impresiones sobre este género, luego de que su hijo le pidiera entrar al reggaetón para ganar fama a nivel mundial.

“Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny”, indicó al rotativo y aprovechó la ocasión para dar sus impresiones sobre esta música.

“El lenguaje del reggaetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor... Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”.

Agregó que hoy en día la escena está enfocada en el urbano, lo cual quita espacio para otros géneros u estilos: “Estamos invadidos por el reggaetón. Es lamentable, sí, porque el reggaetón nos ha invadido los escenarios de música latina”, indicó, y resaltó el trabajo que hace Rosalía.

“Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española”, expresó.