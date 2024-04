Festival de Cine de Panamá culmina con la visita del actor John Travolta y supera todas las expectativas, según sus organizadores

Este año el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) culminó una exitosa edición, superando por mucho las expectativas de afluencia de años anteriores y con la visita del reconocido actor internacional John Travolta, según sus organizadores.

En el Museo del Canal, en Casco Viejo, una de las sedes de IFF Panamá este año, se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la 12º edición. El acto inició con las palabras de Pituka Ortega de Heilbron, presidente de la Junta Directiva de IFF Panamá, quien señaló esta edición como “el renacimiento del festival”.

“Fuimos golpeados por el fenómeno de la pandemia y no queremos quejarnos ni victimizarnos, porque luchar es sinónimo de vivir y este festival ha luchado incansablemente durante los últimos cuatro años para prosperar”, expresó Pituka.

Por su parte, Giselle González Villarué, ministra de Cultura comentó que “todavía hay mucho camino por recorrer, cambiar la sed de concreto por la sed de conocimiento es fundamental, siendo muy importante que trabajemos en conjunto gobierno, sociedad civil y empresa privada, volteando la mirada hacia la importancia de las industrias culturales y creativas como motor de desarrollo económico del país, y transformador social”.

Al respecto, la Directora Ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Panamá y de la Fundación IFF Panamá, Karla Quintero, habló sobre la gran acogida que tuvo esta edición, desde el día de industria hasta las proyecciones gratuitas en el Mirador del Pacifico, “son el reflejo de una audiencia entregada y apasionada por vivir la magia del séptimo arte, me siento feliz porque tengo un equipo de staff, voluntarios y todos los que han estado en el proceso, que me han dado la confianza y respaldo para que cada pieza engrane perfectamente, siendo todos orgullosamente IFF Panamá”, explicó Quintero.

Llegado el momento de las premiaciones, Tomás Bermúdez, gerente del departamento de países de Centroamérica, Haití, México, Panamá, y la República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo y Representante BID para Panamá, agradeció a todos por apostar al talento e impulsar el desarrollo cultural de Panamá y de la región, “hoy tengo el privilegio de entregar el premio Su Mirada, una iniciativa que busca reconocer el ojo creador de las mujeres cineastas y equilibrar su participación regional en esta industria que no solo nos divierte y entretiene, sino que también nos hace reflexionar, siendo un motor importante del comercio y desarrollo, permitiendo capitalizar la innovación, generando empleos y fomentando el crecimiento global”, dijo Bermúdez.

En la categoría de Desarrollo, fue reconocida la obra “La chica destellante y otras protestas” dirigida por Pilar Moreno y producida por Isabella Gálvez, debido a su acercamiento autorreflexivo e inédito de un tema estigmatizado y rechazado por la sociedad.

“Me siento muy feliz y emocionada, este premio es un impulso muy importante para un proyecto que está iniciando porque significa que la película que tú estás soñando, que tienes en mente, comunica y es capaz de trascender con su mensaje, siendo este un espaldarazo que es aún mejor viniendo del IFF, que desde sus inicios ha sido mi escuela”, expresó Moreno.

Durante la clausura también se entregó el premio Su Mirada en la categoría de Postproducción, siendo acreedora la cinta “Querido Trópico” de la directora Ana Endara, quien compartió estas palabras, “Yo creo que las personas más que buscar en qué creer, buscamos que crean en nosotros, en palabras de Nick, me identifico mucho con ellas porque lograr que otros entiendan nuestra autenticidad y nos reconocen por ella es realmente increíble”, apuntó Endara.

Para el cierre del evento, se invitó al escenario a la vicepresidente de Servicio Abordo de Copa Airlines, María Alejandra Jaén, quien expresó su admiración por el festival, felicitando a toda la comunidad cinematográfica, productores y artistas que nos entregan lo mejor de sus talentos en este festival, “En Copa Airlines creemos en el poder del cine como una herramienta para el diálogo intercultural, la reflexión crítica y la promoción del cambio social”, entregando el Premio del Público Copa Airlines a la película documental “Bila Burba” del director panameño Duiren Wagua.

“Estoy muy agradecido por este Premio del Público, es muy emocionante saber que no solo yo, sino toda mi comunidad, mi pueblo y nación Guna Dule están siendo vistos, sus historias están llegando a toda Panamá y esperamos también trascender las fronteras”, señaló Wagua.

Durante el último día de IFF Panamá se realizaron en simultáneo las proyecciones regulares en Cinépolis de Multiplaza Mall, donde se llevó a cabo la celebración de la visita del legendario actor estadounidense John Travolta, quien desfiló por la Alfombra Azul de Copa Airlines y fue recibido por la multitud que aclamaba su presencia.

Durante la presentación a la audiencia, invitados, prensa y público en general, el artista fue acompañado por la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, la presidenta de la Junta Directiva de IFF Panamá, Pituka Ortega Heilbron, Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, Karla Quintero, directora ejecutiva de IFF Panamá y Bernardo Ordás Guardia, director de la Junta Directiva de la Fundación IFF Panamá.

Al entrar a la sala de cine, John Travolta dirigió unas emotivas palabras a todos los que asistieron a ver su clásico “GREASE”, recordando el éxito y la euforia de la época, al mismo tiempo, que agradeció porque después de tanto tiempo Grease aún vive en nuestros corazones.

“Cuando era niño alguien le dijo a mi mamá que su hijo nació para grandes cosas, y en algo tuvo razón, siempre he luchado por lo que creo, me tocó pelear porque Olivia protagonizará la película junto a mí, también que la escena de baile de Saturday Night Fever, quedará porque la habían cortado, y así muchas otras cosas que me apasionan y son parte de lo que soy”, dijo Travolta.

“IFF Panamá en su duodécima edición ofreció al público una curaduría de películas que enaltecen la esencia y espíritu de quienes se apasionan por nuestro festival, hoy la celebración es por y para ustedes, nuestra amada audiencia que durante doce años ha hecho del Festival Internacional de Cine de Panamá, nuestro mayor tesoro”, exclamó Quintero, para dar por culminada esta edición.