Esencia Pop Rock

A sus 27 años, Alisson Staff es una de las promesas emergentes del pop rock en Panamá. Con un sonido propio y una banda compuesta por Pepo (bajista), Cuz (guitarrista) e Israel (baterista), la joven cantante ha comenzado a dejar huella en la escena musical del país.

“Les dije a mis papás: ‘Voy a ser cantante’. Nunca tomé clases de canto, ni nada, simplemente mi corazón decía que eso era lo que yo quería ser”, comentó Staff, recordando sus primeros pasos en la música, desde los cinco años. Aquella decisión temprana marcó el inicio de un largo proceso en el que fue descubriendo su verdadera identidad artística.

El camino, sin embargo, no siempre fue claro. “Al inicio, las personas me componían canciones y cantaba covers. Pensaba que solo me iba a dedicar a eso”, confesó. “Hubo lapsos en los que intenté sacar música propia, pero me iba por una dirección que no era fiel a mi esencia. Incluso, en algún momento quise ser reguetonera, solo porque eso estaba de moda. Sin embargo, eso no iba con lo que yo realmente quería transmitir a mis seguidores”.

Junto a su banda, Staff ha lanzado cinco canciones, la mayoría coescritas con sus amigos músicos. Entre ellas, se destacan “Frío de Corazón”, “Chica Mía” y su más reciente sencillo, “Incondicional”, que trata sobre “un amor puro y genuino, pero hacia la persona incorrecta”.

Uno de los hitos más importantes en su caminar, hasta ahora, ha sido abrir el concierto de Flor Bertotti, la famosa “Floricienta”, junto con la reconocida banda Kudai. “Fue una experiencia increíble, pero también un recordatorio de que aún hay procesos por seguir”, explicó. “No puedo decir con certeza lo que viene, pero estoy enfocada en ganarme al público panameño y que conozcan mi música”, resaltó.

A pesar de su creciente éxito, Staff no se deja llevar por la prisa. Está tomando clases de canto para perfeccionar su técnica y aseguró que, junto a sus músicos, está comprometida en convertirse en la mejor versión de sí misma. “Este camino es incierto, pero si te rodeas de las personas correctas que te guíen, puedes llegar muy lejos”.

Con una visión clara de su futuro, la artista tiene grandes aspiraciones. “Yo me veo de aquí a 10 años con tres Latin Grammy. Solo Dios sabrá”, dijo con convicción. Pero más allá de los premios, su mayor deseo es que su música transmita algo real.