L.Rodríguez | Caazi Centaury, el Embajador Pride Panamá 2024, contó que este año la organización del evento hizo un cambio al abrir sus puertas a aquellos que quisieran nominarse como embajadores y defendieran sus ideales siempre.

“Mi intención como imagen del Pride Panamá es darle voz a las personas que en cierto punto se sienten que no la tienen, no solo por no sentirse incluidos, sino también porque no creen que pueden hacerlo”, destacó Centaury.

Así mismo, comentó que su intención de su vida es que la gente los vea que son parte de una comunidad y a la vez los reconozca como profesionales, que tienen intenciones, metas, “y que ser parte de la comunidad no es un a pesar de ni una limitación”, aseguró.

El artista tiene una agenda llena como embajador, la cual se posteará en las páginas del Pride Panamá, que incluye la Semana Educativa, “luego habrá otros tipos de actividades muy detalladas y estaré ahí en todo lo que pueda”.

Entre sus metas a futuro, quiere salir del país a presentar su arte y conocer otros países; en lo profesional, seguir creciendo en Dell Technologies, donde es gerente de proyectos.