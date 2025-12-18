El Proyecto Jaguares Panamá hace historia

El Proyecto GEF 7 Jaguares Panamá ha sido calificado como “muy satisfactorio” por el Programa Global de Vida Silvestre (GWP). Lo más impresionante es que, entre 50 iniciativas de 38 países en Asia, África y Latinoamérica, el istmo es el único que ha logrado mantener este nivel de excelencia técnica y administrativa desde 2019, detallaron de MiAmbiente.

Ricardo Moreno, líder de la Fundación Yaguará Panamá, destacó que mientras el 71% de los proyectos globales alcanzaron una nota de “satisfactorio”, el equipo panameño lidera la tabla con la categoría más alta. Según Moreno, este éxito se debe al trabajo en campo, que incluye la restauración de hábitats y la creación de corredores biológicos desde el Chagres hasta el Darién, asegurando que el gran felino de América tenga un camino seguro por donde transitar.

La ciencia ha sido la gran aliada: mediante cámaras trampa y collares GPS, se han monitoreado jaguares que recorren áreas de hasta 13,000 hectáreas y un puma que abarcó 90,000. Además, el proyecto ha impactado a 100 millones de personas a nivel mundial a través de publicaciones en línea, demostrando que la convivencia entre humanos y felinos en fincas ganaderas es posible mediante asistencia técnica y educación.