El Huzky, la nueva voz del género urbano que se alza

El género urbano en Panamá tiene una nueva voz, Christian Chiari “El Huzky”, un artista que se describe diferente, por sus raíces e influencias ligadas a íconos como El Roockie y El Kid.

Con 23 años, ha presentado ya tres canciones de su próximo EP: “Freaky”, “Brilla” y “No te mojas”.

“Este proyecto tendrá siete cortes. Su realización me enorgullece porque, si volviera en el tiempo, a cuando era niño, y me dijeran que estaría convirtiéndome en esta persona, no lo creería; creo que he respetado a ese niño interior con todas las ganas de comerse el mundo, a ese que escribía sus temas en la escuela, sin saber que eso daría resultados. Estoy disfrutando este proceso, me gusta el feeling que me deja trabajar en canciones”, comenta el intérprete, firmado bajo el sello Virgin Music.

Para El Huzky, demostrar que la nueva generación de su escena tiene talento, es una meta. “Mi visión es representar a Panamá, mostrar que somos duros y que queremos hacernos un nombre afuera”.

De madre cubana y padre panameño, el artista ha estado expuesto a todo tipo de ritmos, lo cual afirma, ha influido en su estilo.

La cuarta canción de su producción se lanzará a mediados de mayo 2024, en todas sus plataformas digitales.

Agrega que: “Quiero que la gente escuche a un Huzky distinto, para que sepan que también podemos mostrar un buen reguetón o dancehall. Cada canción de este EP tendrá una historia, no se las pierdan”.

Y sí, su apodo es por el can, pues cuenta que sus amigos lo comparaban con este, por sus ojos azul intenso.

El Huzky también comparte sobre su música y presentaciones en la cuenta de Instagram @elhuzky.