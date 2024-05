El brasileño Karim Ainouz sube la temperatura en Cannes con "Motel Destino"

El director brasileño Karim Ainouz subió la temperatura de la competición en Cannes con el estreno de su película de alto voltaje sexual, "Motel Destino".

Ainouz, que ya compitió por el máximo galardón el año pasado con "Firebrand", un drama histórico británico, regresa a su Brasil natal para filmar un thriller erótico en un motel del nordeste.

Heraldo es un joven que huye de una banda de delincuentes y se refugia en el motel de citas del título, entre habitaciones de colores chillones y luces de neón. Allí conoce a la pareja de dueños que regentan el lugar, y se siente atraído por la mujer, Dayana.

"Quería hacer un filme que fuese erótico, que fuese sensual, pero de una sensualidad que celebra la vida, no una sensualidad que habla de la muerte. Para mí era muy importante, después de tanto tiempo bajo un régimen tan autoritario en Brasil, un régimen terrorífico donde la verdadera obsesión era la muerte", dijo a la AFP el cineasta.

"Quería hacer un filme donde la gente celebrara la vida. Y creo que no hay nada más vital que el sexo".

El cineasta brasileño, el único latinoamericano en liza este año, es un asiduo del certamen y en 2019 ganó el premio Una Cierta Mirada por "La vida invisible de Eurídice Gusmao".

En esta edición compite con filmes como "Emilia Pérez", un musical ambientado en México dirigido por el francés Jacques Audiard, o "Kinds of Kindness", del griego Yorgos Lanthimos.

El estadounidense Sean Baker, conocido por "Florida Project", también contribuyó a su manera a sensualizar un Cannes algo sombrío con "Anora", la historia de una joven (Mikey Madison) que trabaja en un bar de estriptis y que se casa con un heredero rico pero muy inmaduro.

La película, de tono humorístico y tierno con todos los personajes, provocó carcajadas y salvas de aplausos.

El tema del sexo por dinero "puede ser explorado hasta el infinito", declaró a AFP Baker, que defiende el derecho de las mujeres a vender su cuerpo, aunque siempre con protección.

- Premio para "Simón de la montaña " -

A tres días de la gala del palmarés del festival, empiezan a caer premios en secciones paralelas.

La Semana de la Crítica concedió su Gran Premio a la cinta argentina "Simón de la montaña", primer largometraje del director Federico Luis.

La película narra la amistad que entabla Simón (encarnado por el actor Lorenzo "Toto" Ferro) con un grupo de discapacitados mentales en una localidad de los Andes, para sorpresa de sus padres.

Este premio llega días después de que el mundo del cine argentino se manifestara en Cannes contra la política ultraliberal del gobierno de Javier Milei.

Federico Luis empezó a sonar en el cine argentino con "La siesta", un cortometraje presentado en 2019 en Cannes y que luego fue premiado en Toronto y Buenos Aires.

- Esperando a Rasoulof -

El portugués Miguel Gomes también estrenó película en la selección oficial este miércoles con "Grand Tour", la historia de un funcionario británico, instalado en Birmania en 1917, que huye de su prometida y emprende un viaje caótico por varios países asiáticos.

Gomes, que participa por primera vez en Cannes, saltó a la fama con "Tabú" (2012), premiada en la Berlinale.

Rodada en blanco y negro, es una historia compleja, ambientada en la época colonial pero que alterna escenas teatrales con imágenes rodadas en la actualidad.

A falta de dos días para cerrar la competición, todas las expectativas se centran en el iraní Mohammad Rasoulof y su película "The seed of the sacred fig", prevista para el viernes.

Hasta este martes no se supo que el cineasta, que huyó de su país tras ser condenado a cinco años de cárcel y a recibir latigazos, presentará en persona su película, según confirmaron los organizadores.

El director, de 51 años, regresará a la Croisette por primera vez desde 2017, cuando ganó el premio Una Cierta Mirada por "Un hombre íntegro".

Su nueva película cuenta la historia de un juez iraní que cae en la paranoia y empieza a sospechar de su propia esposa e hijas durante unas protestas en Teherán, según un comunicado distribuido por el certamen.

Rasoulof anunció la semana pasada que había salido del país de forma clandestina, a pie, un viaje que calificó de "agotador" y "peligroso".

Ya había estado encarcelado entre julio de 2022 y febrero de 2023, y salió de prisión solo gracias a una amnistía general acordada a miles de personas tras las grandes manifestaciones prodemocracia que sacudieron el país.