Edwin Cedeño recibe homenaje por su aporte al teatro panameño

El Ministerio de Cultura rindió un homenaje al reconocido teatrista panameño Edwin Cedeño, en el marco del Día Mundial del Teatro, durante un acto realizado en el Auditorio Áurea Baby Torrijos de la Ciudad de las Artes.

La actividad, organizada junto a la Asociación de Derechos de Intérpretes Audiovisuales de Panamá, destacó la trayectoria del artista, quien está próximo a cumplir 50 años de vida en las artes escénicas y ha dirigido más de 225 proyectos teatrales, consolidándose como uno de los referentes del teatro panameño.

Durante el evento, la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, resaltó el aporte de Cedeño al desarrollo del teatro en el país, subrayando su compromiso, disciplina y pasión por las artes escénicas. Visiblemente emocionado, el homenajeado agradeció el reconocimiento y el respaldo de colegas, estudiantes y amigos presentes en la ceremonia.

En el acto también se dieron a conocer las nueve propuestas seleccionadas para el Festival Experimental de Teatro de Monólogos y Bipersonales 2026, iniciativa que busca impulsar la formación y participación de nuevos talentos en el ámbito teatral. El festival se realizará del 18 al 31 de mayo en diferentes espacios de la ciudad de Panamá, con presentaciones, talleres y conversatorios.

La jornada incluyó además la presentación del monólogo “El de Betty”, interpretado por el actor internacional Julio César Herrera, así como la participación de la actriz y cantante Aida Bossa, quien fungió como presentadora y participó en actividades formativas realizadas durante la semana para promover el teatro en el país.