¡Diosa tableña!

Las murgas carnavaleras ya se oyen y Jennifer Massiel González González está más que lista para recibir la prestigiosa corona de Calle Abajo de Las Tablas 2023.

Será la primera soberana de su tuna, tras el periodo difícil de la pandemia de Covid-19 y la suspensión del Carnaval por casi tres años.

Aunque la espera ha sido larga, confesó que la ha gozado al máximo y lo que viene, le dará cátedra a la calle rival.

“Me siento muy feliz, agradecida por recibir la corona después de una situación que nos puso a prueba a todos. Para mí, ser reina es algo más que un título, es un sentimiento que se lleva en el corazón; la alegría que corre por las venas, es aquella niña que soñaba con ser la cara de la tuna con clase, porque decir Calle Abajo es decir Las Tablas y punto”, dijo.

Lujo distintivo

Elegancia y donaire son los sellos de Punta Fogón, el barrio natal de Jennifer Massiel, pero este año la futura monarca busca imponer otro: cero estereotipos.

Comentó que: “Quiero decirle adiós a esa costumbre, además de promover el buen estado de salud física y mental; me esforzaré para ser recordada como una reina que no tomó en cuenta la tuna de procedencia para reflejar un trato inclusivo y alegre”.

Las controversiales y provocadoras tonadas de la tuna contraria no le hacen mella, aseguró, pues todo es parte de la tradición. “Sobrellevarlas es fácil. Al ser tableña comprendes que la otra tuna siempre va a tratar de buscar algo que te haga sentir mal, sea cierto o falso. Las estrenadas hace poco, no me insultan”.

Convencida del talento de su gente y despampanante personalidad, González prometió un Carnaval lleno de sorpresas, esplendor y júbilo, “como solo Calle Abajo lo sabe hacer”.