Cristian Castro sorprende al revelar que vive en celibato

El cantante Cristian Castro volvió a colocarse en foco mediático tras revelar que atraviesa una etapa de celibato, luego de las relación llena de altibajos que tuvo con Mariela Sánchez.

Entre humor y sinceridad, el intérprete de “Azul” explicó que decidió dejar “el placer mundano del sexo”, lo que generó reacciones entre la prensa y sus seguidores.

Con su característico estilo desenfadado, el cantante resumió su postura con una frase que rápidamente se viralizó: “Ya me retiré”, dijo entre risas, al referirse a su vida íntima.

No descarta volverse a enamorar

Aunque el tono de sus declaraciones fue relajado, Castro también dejó ver una reflexión más profunda sobre su momento personal, al admitir que, pese a su decisión, no descarta volver a enamorarse en el futuro.

El artista incluso bromeó con la prensa al sugerir que otros podrían seguir su ejemplo, en un intercambio que combinó ironía y espontaneidad, características frecuentes en sus apariciones públicas.

Un momento de cambios personales y profesionales

Las declaraciones ocurrieron tras uno de sus conciertos en Monterrey, donde también habló sobre sus nuevos proyectos musicales, incluidas algunas colaboraciones en puerta dentro del regional mexicano.

Además, Castro se refirió a su vida familiar, destacando que sus hijos continúan su formación académica, un aspecto que dijo valorar en esta etapa de su vida.

Su reciente anuncio sobre el celibato se suma a una serie de momentos virales que lo mantienen en el centro de la conversación, ahora desde una faceta más introspectiva que, según sus propias palabras, forma parte de una etapa distinta en su vida personal.