Chef panameña fue deportada en su visita a Canadá

La chef y creadora de contenido panameña Delyanne Arjona compartió una inesperada experiencia que vivió durante un viaje a las Cataratas del Niágara, luego de que una equivocación en la ruta la llevara hasta un puesto fronterizo de Estados Unidos.

Según relató, el recorrido la condujo accidentalmente a territorio fronterizo estadounidense, pese a que no contaba con visa ni pasaporte al momento del incidente. La situación obligó a las autoridades migratorias a intervenir y someterla a un proceso de verificación.

Arjona explicó que tuvo que completar varios formularios y responder preguntas de los agentes migratorios antes de que se resolviera el caso. Además, recibió una advertencia que deberá tener presente en futuras solicitudes de visa para ingresar a Estados Unidos.

La chef narró la experiencia en sus redes sociales, donde detalló los momentos de tensión que vivió tras el error de dirección y cómo logró salir de la situación sin mayores consecuencias.