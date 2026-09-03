Cultura

Brilla en la apertura del Festival Prisma

De Santa Ana a Alemania: el bailarín panameño José Garrido deslumbró con la compañía alemana tanzmainz

Brilla en la apertura del Festival Prisma
Cortesía | El bailarín José Garrido durante la presentación.
03 de septiembre de 2026
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