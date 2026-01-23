BOZA une fuerzas con FMK, Zaider, Nono y Fran

El cantautor panameño Boza, inicia el año con el lanzamiento de “¿Cómo Hiciste? Remix”, una poderosa colaboración junto a FMK, Zaider, Nono y FRAN, que reinterpreta el tema original desde una mirada más amplia y continental. El remix conecta voces de Argentina, Colombia, Panamá y Costa Rica, reflejando cómo artistas de distintas escenas y culturas convergen de forma natural en un mismo lenguaje musical: el afrobeats en español

La canción gira en torno a la admiración, la atracción y la huella que puede dejar alguien sin proponérselo. “¿Cómo Hiciste? Remix”captura esa tensión entre la curiosidad y el deseo, ese instante en el que una conexión parece casual, pero resulta imposible de ignorar, equilibrando emoción y fluidez rítmica.

Más que un remix en sí, el lanzamiento se presenta como un punto de encuentro creativo donde cada artista conserva su identidad, y al mismo tiempo, aporta a una visión compartida. La colaboración refleja la evolución del afrobeats en español como un espacio de diálogo entre estilos y territorios, consolidando su vigencia y proyección global sin perder su esencia.

El estreno llega en un momento de fuerte impulso para Boza. A inicios de este año, el artista recibió una nominación a Premio Lo Nuestro 2026 en la categoría AfroBeat del Año por su tema “san BlaS”, sumando así su cuarta nominación a estos premios.

Este reconocimiento corona un 2025 clave, marcado por el lanzamiento de su álbum SAN BLAS, certificado Oro en múltiples países y reconocido por Billboard como uno de los mejores discos latinos de 2025. En paralelo, “París” junto a Sech reforzó su momentum al ser incluida entre Las 50 mejores canciones latinas y en español del año por Rolling Stone, al tiempo que “Hecha Pa’ Mí” vive un nuevo resurgir viral impulsado por contenido orgánico de fans en TikTok.

Con “¿Cómo Hiciste? Remix”, Boza continúa ampliando su universo creativo y colaborativo sin perder la raíz que ha definido su camino: llevar el sonido de Panamá y su visión artística hacia nuevas conversaciones y nuevos escenarios.