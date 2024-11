Bon Jovi y Pitbull electrizan en el Latin Grammy

El cubano Pitbull y el legendario miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll Jon Bon Jovi ofrecieron una actuación electrizante y llena de energía cuando interpretaron - por primera vez en televisión - el icónico clásico “It’s My Life”, titulado “Now or Never”, en la 25ª edición de los Latin Grammy.

Su presentación en vivo contó con una coreografía dinámica y resaltó la química explosiva y magnética entre dos de las fuerzas más influyentes y pioneras en un espectáculo musical que fue memorable para la industria de la música latina.

El revolucionario sencillo y video musical de “Now or Never” fueron lanzados oficialmente en todas las plataformas a nivel mundial este, 14 de noviembre.

En “Now or Never”, Pitbull y Bon Jovi aportan energía renovada al himno atemporal, infundiéndolo con versos frescos y ardientes y afirmaciones de Pitbull como: “Yo, soy un hombre de palabra, y la vivo” y “Solo vive tu vida como Frank Sinatra, a tu manera y no tengas miedo”.

Cerrando un año monumental y mirando hacia 2025, Pitbull prepara el regreso a Las Vegas con su residencia, “Pitbull: Vegas After Dark The Residency”’ en el nuevo y lujoso Fontainebleau Las Vegas en el Strip. “Mr. Worldwide” encabezará el Teatro BleauLive con espectáculos el 24 y 25 de enero y el 7, 8, 14 y 15 de marzo.

Pitbull también llevará su gira a Europa con el invitado especial Lil Jon. La gira por cinco ciudades comienza el 19 de febrero en Dublín, seguida de paradas en Londres, París y Ámsterdam, antes de concluir en el Lanxess Arena de Cologne (Colonia) el 25 de febrero.