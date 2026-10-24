Bacilos y Jósean Log presentan La Limonada

Bacilos y Jósean Log unen sus voces y universos musicales en La Limonada un EP de seis canciones producido por Eduardo Cabra, reconocido por su destacada trayectoria musical como cofundador y miembro del emblemático grupo puertorriqueño Calle 13, es productor, compositor, multiinstrumentista y artista ganador de múltiples Latin Grammy.

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El proyecto reúne el sello inconfundible de Bacilos, con su particular manera de contar historias, y la sensibilidad cálida y melódica de Jósean Log.

Más que una colaboración puntual, La Limonada nació de un proceso creativo compartido. Las seis canciones fueron compuestas durante unos días en Barcelona, a partir de conversaciones sobre la vida, el amor, la migración, la identidad, la paternidad y las diferentes realidades que atraviesan a Latinoamérica.

“Este disco es el resultado de que a veces vale la pena salir de tu zona de confort”, cuenta Jorge Villamizar, quien recuerda que la historia comenzó durante un viaje a Barcelona, después de aceptar la invitación de su amigo Jaume Colomer para compartir unos días de composición con Jósean Log, Jaume, y Jose Torrabadella.

“Sin mayores expectativas, nos juntamos con Jósean, Jaume y Jose a componer. Renté una bicicleta y desarrollamos una rutina de composición, cañas y tapeo muy agradable. Las canciones fueron el resultado de largas conversaciones, de intercambiar ideas de la vida, hablar del mundo actual, de la migración, de la polarización política, del amor, de ser padre. Todo visto desde puntos de vista distintos”, explica Villamizar.

Aquellas sesiones dieron como resultado seis canciones que pronto entendieron que debían convertirse en un proyecto completo. Para llevarlas a su forma definitiva, Bacilos convocó a Eduardo Cabra, quien produjo el EP en Puerto Rico.

“Unos meses más tarde, nos fuimos para Puerto Rico, donde, ya juntándonos con André Lopes y Eduardo, logramos hacer una grabación que conservó la magia de esos días en Barcelona, pero envuelta en la sofisticación caribeña típica de los trabajos de Eduardo”, agrega Jorge.