Arap Bethke encabeza “Los 50 Más Bellos” 2026 de People en Español

El actor Arap Bethke, protagonista de las series “Lobo, Morir Matando” y “Polen”, fue elegido entre “Los 50 Más Bellos” 2026 de People en Español, que reúne a las personalidades más destacadas del entretenimiento, la música, la televisión y el deporte.

Con motivo de esta distinción, People realizó una entrevista especial con Bethke, quien habló sobre su evolución tras más de dos décadas de carrera, el nacimiento de su hija Sienna y el gran momento profesional y personal que atraviesa.

Al recordar sus inicios, el actor aseguró sentirse actualmente “más confiado, más agradecido” y consciente de la importancia de celebrar la vida. Para Arap, la belleza trasciende la apariencia física y está vinculada con la autenticidad y la seguridad personal.

“Para mí significa sentirse cómodo con quien eres. No tener miedo de mostrarte tal cual eres ante el mundo”, expresó el actor a la publicación.

Bethke también compartió cómo la llegada de su hija Sienna, nacida en 2025, transformó sus prioridades e inspiró la creación de “Pizzly”, su primer libro infantil.

El proyecto surgió durante el embarazo de su esposa, Anna, a quien reconoce por haber aportado a su vida una nueva luz, mayor alegría y un profundo sentido de familia y arraigo.

La distinción de estar en la lista de “Los 50 Más Bellos” de 2026 llega en uno de los periodos más activos de su carrera. El actor describió la primera mitad de 2026 como “espectacular”, después de concluir una serie, filmar dos películas y publicar su primer cuento infantil.

Entre sus proyectos más recientes se encuentran “Lobo, Morir Matando”, producción de Telemundo, y “Polen”, serie de ViX.

A lo largo de su trayectoria, Arap ha participado en más de 15 películas y 25 producciones para televisión y plataformas de streaming, además de desarrollar una destacada faceta como conductor.

Ha participado en eventos como Premios Juventud, LuxuryLab y los Premios Diosas de Plata. Asimismo, condujo para History Channel la serie “¿Y tú, tú qué vas a hacer?”, un travel show dedicado a promover los destinos turísticos y culturales de Guanajuato, México; y reconocida como «Mejor Serie Documental» en FITUR 2024.

Además de su trabajo artístico, Arap Bethke mantiene un firme compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. A través de su voz y de distintos proyectos, promueve el turismo responsable, la protección de los recursos naturales y una mayor conciencia sobre el impacto de nuestras acciones en el planeta.

Esta labor refleja su interés por utilizar su plataforma pública para impulsar cambios positivos y fomentar una relación más respetuosa con la naturaleza.

Sobre lo que resta de 2026, Bethke adelantó que vienen “muchas sorpresas” y que está preparado para explorar nuevas facetas profesionales más allá de la actuación.

“Ser reconocido por una publicación tan importante siempre es un honor”, afirmó el actor sobre su regreso a esta emblemática selección.

Este año, “Los 50 Más Bellos” reúne, también a Belinda, Karol G, Danna, Luis Fonsi, Feid, Cimafunk, Lunay, Mar Solís, Laura Pausini, Rosalía, Isaac Hernández, Aitana, Matteo Bocelli, Kany García, Yandel, Zhamira Zambrano, Juan Duque, Jessi Uribe y Kapo.

Tambien se encuentran: Pitbull, Zoë Saldaña, Sofía Castro, Marcus Ornellas, Jennifer López, Danna García, Paulina Dávila, Raúl Tejón, Silvia Navarro, Bobby Cannavale, Daniela Arenas, Dayanara Torres, Rodner Figueroa, Carmen Villalobos, Karla Monroig, William Valdés, Andrea Meza, Fabio Agostini.

Alessandra Villegas, Raúl González, Ana Bárbara, Galilea Montijo, Chiquis, Charytín, Julio Vaqueiro, Karim López, Isaac del Toro, Fernando Mendoza, Katia Itzel García y Lamine Yamal.

Con su inclusión en la lista de People en Español, Arap Bethke celebra una etapa de plenitud en la que convergen su consolidación profesional, la paternidad, la literatura y su compromiso con la sustentabilidad, bajo una visión de la belleza basada en la autenticidad, la confianza y la calidad humana.