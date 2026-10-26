Ana Mena se luce durante los Premios Billboard de la Música Latina

La estrella española Ana Mena, se lució durante la Semana Billboard de la Música Latina 2026, participando en uno de los paneles más destacados de la semana y formando parte de la gran celebración de los Premios Billboard de la Música Latina.

Primero, Ana Mena compartió escenario con Lali, Greeicy, Lola Índigo, RaiNao y Aria Vega durante el panel “The Women’s Panel: Global Rising” de Billboard Latin Music Week, una conversación sobre autenticidad, identidad artística y el creciente protagonismo de las mujeres en la industria musical.

Durante el encuentro, Ana habló sobre la importancia de confiar en su intuición y mantenerse fiel a su esencia, mientras continúa expandiendo su carrera a nivel internacional.

La celebración continuó la noche del pasado jueves por la noche, cuando Ana deslumbró en la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina y posteriormente subió al escenario como una de las presentadoras de la gala, transmitida por Telemundo.

Una semana llena de momentos especiales que continúa consolidando la presencia de Ana Mena en la escena musical latina.