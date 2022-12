Abrirá el show de Fonseca

Joey Montana está de regreso en las tarimas locales, en las que no cantaba desde pandemia, en eventos masivos, para abrir el “Viajante tour” de Fonseca, que será esta noche en La Plaza Figali.

Emocionado, el artista aseguró que desde las 8:30 saldrá con su banda, una presentación en la que no faltarán temas como “La Melodía”.

Montana está cerrando su 2022, al cual agregará unas presentaciones en Miami, luego regresará para pasar Navidad en Boquete con su familia. “Voy este fin de semana a Ecuador, luego regreso a Miami y terminado allá voy a Boquete, porque ya está cayendo nieve (risas) y uno tiene que ir preparándose para eso, para que mi hija conozca la nieve, que no la ha visto nunca y quiero que aprenda a esquiar”. (Siguen las risas).

Último trabajo

El cantautor chiricano viene de trabajar un EP con varios talentos locales, entre los que destaca El Barbel, Jorkan, Italian Somalí, Tachi, Rike Music, entre otros, cuyas canciones ya están en las plataformas de descarga. “Era algo que quería hacer antes de mi nueva etapa, que no puedo mencionar mucho y también formaba parte de los compromisos que yo tenía con mi disquera, de entregar música; ya la entregué, y ahorita viene lo nuevo en mi carrera. Aprendí mucho de estos talentos, Panamá tiene buenas composiciones en cuanto a voiceline y a crear letras interesantes”, dice.

Su plan a futuro estará dirigido al mercado mexicano, sobre todo la música regional, para el cual ha compuesto algunos temas y se vislumbra como uno de los más fuertes en 2023.

“De afuera, me faltan muchos artistas por grabar. Me enfoco en lo regional mexicano, me gustaría hacer algo con la Banda MS, un grupo que está facturando casi medio millón de dólares por fin de semana. Ese es como mi enfoque, ya he colado canciones en ese estilo, que han sido nominadas al Grammy, pero ahora me quiero enfocar más”.