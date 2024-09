Panamá en inglés y español, ¿las reglas?

Desde hace un par de años, una regla imaginaria, de no sé qué Academia de la Lengua, es puesta en Panamá: escribir los eventos y nombres de los sitios con la palabra sin tilde, porque están en inglés. La verdad, es una norma de la primaria, que no ha cambiado aún, que el nombre propio se mantiene y no estamos en Estados Unidos, Reino Unido ni en un país de habla extranjera, aquí se habla español limpio y puro, por ende, hay que dejar la ridiculez. En Bogotá y México se mantienen los nombres de país y ciudad, ah, pero nosotros somos más bilingües.