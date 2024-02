Las quejas por comida en las redes

Las redes sociales se han convertido en tribunas para todo, hasta para exponer el mal servicio de los restaurantes, y esto va en aumento. El detalle aquí es que si la persona recibió un pedido, que no era de su agrado, no se lo debe comer, tiene que ir al establecimiento para exponer sus puntos o a la autoridad competente y no subirlo a las plataformas, cómo si allí hallarán la respuesta. La población debe ubicarse y dejar de ventilar todas las situaciones en estos espacios, de lo contrario, nunca encontrarán soluciones a los problemas reales.