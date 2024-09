La protección de la fauna marina

Debemos darle seguimiento al tema de salvaguardar la vida marina en áreas protegidas del país, como Isla de Coiba. Es inaudito lo que sucedió el pasado 21 de septiembre, cuando una embarcación con bandera de Colombia iba repleta en animales marinos, todos atrapados en esta área panameña. Tenemos que educarnos, si no preservamos los ecosistemas, no habrá ni comida para el resto mañana. El dinero papel, en línea o las tarjetas bancarias no servirán para comer cuando no existan alimentos de flora o fauna.