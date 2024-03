La mascarilla es un tema extenso

En las instalaciones de salud de muchos hospitales del Estado y privados, el uso de la mascarilla no es obligatoria, pero el personal de salud hace la salvedad a las visitas de los pacientes, que deben protegerse porque no saben qué virus pululan en el área. Aun así, muchos deciden no llevarla, porque no quieren, lo peor, a esas mismas instalaciones acuden para atenderse cuando se contagian con cualquier virus. Este parece ser un tema de nunca acabar, por más que las autoridades de salud han intentado educar a la población con este mecanismo, el panameño se resiste a colaborar.