La Liga de Fútbol Nacional Panamá (LFN), la denominada tercera división del fútbol de Panamá, tendrá suJornada 10, con el duelo entre FC Chorrillo vs FC Cosmos ND, este sábado, a las 6:00 pm, en el Estadio Maracaná; mientras que Alianza West hará el viaje hasta Metetí, para medirse al Independiente Darién.

La cuarta válida del Campeonato Nacional de motocross 2024 se corre este 8 de septiembre, desde las 9 am, en el Circuito Internacional de Panamá, en La Chorrera, Panamá Oeste. Entrada a $5.00

“POV: Cuando Marsella se enamora de un panameño”. El Olympique de Marsella francés sigue enarbolando la figura del lateral panameño Michael Amir Murillo, con este mensaje compartido en redes. * POV es ‘Point Of View’ (punto de vista).

Ya los clubes panameños, tanto a nivel femenino y masculino, en el presente, han demostrado no tener el ‘nivel’ para competir en torneos regionales. Debe haber una reingeniería en los clubes y en nuestro fútbol en general.

Panamá llevó tres atletas a los Juegos Paralímpicos Paris 2024. Lastimosamente Iveth Valdés no pudo competir por una infección, mientras el paraciclista Esteban Goddard, cierra este 7 de septiembre su participación en el evento Ruta C2.

El paraatleta Rey Dimas es la gran apuesta de Panamá para lograr una medalla en los Juegos ParalímpicosParis 2024. Dimas compite hoy (5:00 am, hora en Panamá), en la categoría de 72kg, de la prueba de Parapowerlifting. La arena Porte de la Chapelle, será la sede de la competencia. Para Rey Dimas, orgullo del distrito de San Miguelito, será su segunda participación en unos Juegos Paralímpicos, luego de su destacada actuación en Tokyo 2020, donde lograría el diploma paralímpico en su categoría. Actualmente el para atleta panameño, está ubicado quinto en el ranking mundial de los 72kg de Parapowerlifting.

Este domingo, desde las 9 am, en Albrook Bowling, de Albrook Mall, inician las convocatorias. Más información sobre esas convocatorias en las redes de la Comisión de Bolos de Panamá ( cnbpma ).

“Mi mensaje sobre los amaños: ¡Pan para hoy, cárcel para mañana! No tiren su talento a la basura. No ensucien sus nombres por mil o dos mil dólares. Con disciplina pueden ganar más y ser ejemplo de bien para sus familiares. Mente. Mente”, señaló el comunicador Álvaro Martínez.

El Nacional de Baloncesto inicia esta noche su jornada 7 con interesantes encuentros en varios gimnasios a nivel nacional. En el Gimnasio de Soná, en Soná, Veraguas: Panamá Metro se mide a Colón (7 pm), y Veraguas vs Herrera (9 pm).

En el Gimnasio Algis “Cuteco” Moreno (Coclé, Penonomé): Los quintetos de Panamá Oeste y Panamá Norte se enfrentan desde las 7 pm. Luego: Coclé vs Los Santos (9 pm). Mientras que en el Gimnasio José G. Pulido (Higuera de Chelo, Panamá Este): Guna Yala vs Bocas del Toro (7 pm); y Panamá Este vs Chiriquí (9 pm).