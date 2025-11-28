Caldo Deportivo del 28 de noviembre de 2025

Una gloria coclesana

La victoria del Unión Coclé en la súper final de la Liga PROM, no solo significa el boleto de ascenso a la LPF, sino la demostración que apostar por el regionalismo en nuestro fútbol es el camino. La capital no pude monopolizar este deporte y eso lo han entendido los coclesanos, que superaron 1-0 al Atlético Nacional.

Contento por su renovación

Uno que anda saltando en un pie, de la alegría, es César Blackman, quien renovó su contrato con el Slovan Bratislava hasta el final de la temporada 2027/2028. El contrato original vencería después de finalizar el año en curso. El panameño milita en este club de Eslovaquia desde junio de 2023.

Han sido duros con estas chicas

¿Quién entiende a algunos “fanáticos”? Por un lado, aplauden que las chicas panameñas hayan clasificado a la primera edición del Mundial de futsal, que se juega en Filipinas, pero por el otro, les dan palo porque han perdido por goleada y ya están eliminadas. Es un mérito el solo hecho de llegar a jugar ese mundial, sin estructura, sin una liga profesional, sin apoyos reales ni constantes. Ey, no siempre hay que juzgar y destruir.

Ya no tienen más que perder

Es más, la Selección femenina de futsal de Panamá disputará su último encuentro de fase de grupos del Mundial este 29 de noviembre, a las 7:30 am (8:30 pm hora de Philipinas), en el Philsports Arena, ante la ya clasificada a los cuartos de final, Brasil.

Segundo duelo con Uruguay

La ‘Roja sin mangas’ chocará nuevamente con el equipo de Uruguay en el segundo partido de la primera ventana de la Primera fase de los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2027, en Catar. La Selección mayor masculina de baloncesto de Panamá viajará a Montevideo para el duelo que cierra la primera ventana, en el Antel Arena el domingo 30 de noviembre a las 7:40 p.m.