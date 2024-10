Orlando Mosquera, fue elegido por la Liga Profesional Saudí, como el portero del once ideal de la Jornada 5 de ese campeonato de fútbol. El panameño, que defiende el arco del equipo, Al Fayha, comparte el honor de los mejores de la fecha con figuras como Karim Benzema y Aubameyang.

‘Aquí yo no freno, sigo adelante’

“Fe y confianza”. Así reacción Mosquera, con un mensaje reposteando la imagen del 11 ideal. “Claro que lo seguiré intentando hoy y también mañana, porque no me queda de otra...”, había escrito días anteriores. aquí yo no freno, sigo hacia adelante.