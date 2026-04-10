Unos juegos...“A Otro Nivel”

Como muchos dicen: “Dios quiera”. Panamá ha apostado varios millones de dólares, para ser concreto: 25 millones, para organizar los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. Un “proyecto país” con el que se planea obtener un retorno de 75 millones. Y no solo es un tema económico, sino es toda una experiencia que miles de panameños deben aprovechar. Desde el ámbito deportivo, social, organizativo, o sea, de muchas formas y sobre todo el público, poco acostumbrado a juegos de esta magnitud. Anímense que la entrada es gratis.