El deporte es caer y levantarse, así como en otros aspectos de la vida, la idea es no darse por vencido, seguir insistiendo y dar el máximo esfuerzo, aunque a veces no sea suficiente. Es por ello que la frase “lo importante no es ganar, es competir” sigue vigente y cobra una importancia imperecedera para cualquiera que esté dentro del ámbito deportivo. Y el mensaje va dirigido, en especial, a los más jóvenes, a los que empiezan en una carrera deportiva, que verán en muchas ocasiones que todo su empeño no servirá de nada, y allí recae el trabajo para volver a entusiasmarlos.