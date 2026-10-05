¿Un título para sellar su tercer ciclo?

La tercera etapa de Thomas Christiansen en el banquillo de la Selección mayor masculina de Panamá empezó como ha terminado las dos anteriores. Una falta de contundencia de cara al gol y una desconcentración que no permite ganar los partidos clave en el proceso de dejar una sólida idea de juego para los panameños. Tal vez esta tercera ocasión sea diferente, pues el hispano-danés no “hereda” un equipo, y tiene todo para formar y sumar piezas que muchos desconocen y que servirían. Pero, si no logra algún título, creo que pasará como un fracaso.