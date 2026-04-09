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Un mundial que todavía está en veremos

Un mundial que todavía está en veremos
Roberto Robinson
09 de abril de 2026

Algunos siguen con la incertidumbre que el Mundial FIFA 2026 pueda aplazarse o en el peor de los escenarios, cancelarse. Todo, debido a la guerra en el Medio Oriente. Y claro que preocupa. Miles de muertos, otros miles de heridos, infraestructura destruida y odios arraigados entre pueblos. El ser humano parece estar condenado a pelear en guerras, a buscar la manera de agredir al prójimo y por eso es tan importante que una cita tan relevante como un mundial se mantenga en el calendario deportivo. Este evento une a la gente.

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Deportes
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