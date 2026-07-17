Un mundial que se nos fue rápido

Increíble como pasa el tiempo. En un parpadeo ya estamos a días de que se dispute la final del Mundial de fútbol 2026. Es curioso como antes de que arrancará el torneo, el pasado 11 de junio, las voces sobre que ampliar a 48 selecciones la participación en la fase de grupos era “matar al fútbol” y se ha demostrado que fue todo lo contrario. Solo con escasos ejemplos de partidos intrascendentes, la gran mayoría estuvo lleno de dramatismo y emociones al más alto nivel. Ahora, con Argentina y España se espera una final inolvidable y que cumpla las expectativas.