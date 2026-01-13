También son los clubes de los panameños

Por alguna razón, a los futboleros en Panamá les encanta entrar en debate sobre los dos clubes más galardonados de España: Real Madrid y FC Barcelona. He sido testigo de apasionados “enfrentamientos” por estos equipos, a pesar de que la mayoría de los que he escuchado, en su vida han ido a España, ni mucho menos asistido en el estadio a ver a alguno de estos equipos. Pero está bien, para ser fan, se puede ser fan virtual. Por eso, creo que el actual momento del Real Madrid es para preocuparse, mientras el Barcelona se pintan cosas interesantes.