Se va desvaneciendo en el recuerdo

Mientras que poco a poco desaparece de los titulares de los medios de comunicación y de la memoria colectiva, los jugadores, cuerpo técnico y demás involucrados en la Selección de fútbol de Panamá deberán hacer análisis de todo lo que pasó durante la Copa del Mundo. En ese sentido, te encontraras a personas que dirán que Panamá hizo un digno papel, pero en un grupo con Ghana, Croacia e Inglaterra era muy difícil sacar los puntos necesarios para avanzar a la siguiente fase del torneo. Y así fue. Tres derrotas, cero puntos, y, sobre todo, cero goles.