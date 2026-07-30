Poderoso mensaje para las futbolistas

“Queremos recalcar que la maternidad nunca debe ser un obstáculo para continuar una carrera profesional”. Esto es parte de un mensaje lanzado en redes por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA) que me llamó la atención. El texto es claro sobre los derechos que tienen las jugadoras sobre el embarazo y maternidad. “...el club debe garantizarse el trato equitativo. Ninguna institución puede rescindir un contrato por estas razones. Si lo hace, se considera una rescisión unilateral sin causa justificada, donde el club puede enfrentar consecuencias deportivas y económicas”.