Algo que puede presumir Thomas Christiansen es que desde que asumió la dirección técnica de la Selección Mayor masculina de fútbol de Panamá, hace poco más de seis años, ha convertido el estadio Rommel Fernández, en Juan Díaz, en una “fortaleza”, pues en 22 partidos oficiales consecutivos allí, su equipo sigue invicto. La última derrota oficial en ese coliseo data de 2019, específicamente el 15 de noviembre, cuando la “Sele pre-Christiansen” cayó 0-3 ante México, en duelo por la Liga de Naciones de Concacaf. Ojalá ese récord se amplié.