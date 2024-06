No caigamos en la indiferencia

Me parece que no hay panameño que no quiera que un compatriota triunfe, y si hablamos del deporte, quiero creer que ‘siempre’ la mayoría irá por quien tiene los colores de la patria en su uniforme. Queremos que logren la victoria, pero no siempre se logra. Sea cual sea la razón. Tendemos a buscar culpables sin entender las condiciones del porqué de ese fracaso. En la vida hay fallos y lo importante es reconocerlos y superarlos, para que no vuelvan a ocurrir. Pero, creo que no hay que dejar de apoyar y recalcar que hay margen para mejorar.