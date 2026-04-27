Ajuste de cuenta

Nadie quiere esto antes del Mundial

Nadie quiere esto antes del Mundial
27 de abril de 2026

A menos de cincuenta (50) días de arranque del Mundial FIFA 2026 ha un tema que preocupa: las lesiones. Ya varias superestrellas le han dicho adiós a la copa del mundo de Norteamérica, que inicia el próximo 11 de junio, por sufrir algún tipo daño en su cuerpo. Y aún se están jugando ligas, copas, y demás torneos, en todo el planeta, y los llamados a conformar las 48 selecciones nacionales que ya tienen su boleto al campeonato, tendrán que cuidarse en extremo, para no perderse esta oportunidad que pasa cada cuatro años.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR