Nadie quiere esto antes del Mundial

A menos de cincuenta (50) días de arranque del Mundial FIFA 2026 ha un tema que preocupa: las lesiones. Ya varias superestrellas le han dicho adiós a la copa del mundo de Norteamérica, que inicia el próximo 11 de junio, por sufrir algún tipo daño en su cuerpo. Y aún se están jugando ligas, copas, y demás torneos, en todo el planeta, y los llamados a conformar las 48 selecciones nacionales que ya tienen su boleto al campeonato, tendrán que cuidarse en extremo, para no perderse esta oportunidad que pasa cada cuatro años.